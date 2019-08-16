Ekonomi Genelge yayımlandı Yüzde 15 tasarruf sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamuda enerjide yüzde 15 tasarruf sağlanacak

Genelge yayımlandı: Yüzde 15 tasarruf sağlanacak

Kamu binalarında enerji tasarrufu için ilk adım atıldı. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi" bakanlığın internet sitesinde yayımlancak.

YÜZDE 15 TASARRUF

Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

  • Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

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