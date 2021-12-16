​Gerede deri’ üssüne 50 yeni fabrika: İstihdam 50 bine çıkacak ​

Türkiye’nin Bolu Gerede’de bulunan tek Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni tesislerle güç kazanıyor. Dünyada deri sektöründe söz sahibi İtalya dahil 20 ülkeye ihracat gerçekleştirilen Deri İhtisas OSB’de kurulacak yeni fabrika yatırımlarıyla istihdam 5 bine çıkacak. Toplam 1 milyon 360 bin metrekare alan üzerine kurulu Deri İhtisas OSB’de, bugüne kadar 25 fabrika faaliyete geçti.

OSB’de yeni tesis yatırımlarıyla toplam istihdamn5 bine çıkacak.

SEKTÖR DEVİ İTALYA’YA İHRACAT

Yeni kurulacak 50 fabrikanın da yapı ruhsatı alarak inşaat çalışmalarını yıl sonuna kadar bitirmesi hedefleniyor. Daha önce merdiven altı çalışan atölye-fabrikalar, günlük 200 ton ham deri işlerken, modern fabrikaların inşa edilmesiyle 600 ton kapasiteye ulaşıyor.

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GeredeDeri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Yerli ve milli teknolojinin kullanıldığı OSB’de, ayakkabı derisinin yanı sıra üretilen farklı deri ürünleri sektörde dünya birincisi İtalya’nın yanı sıra 20’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Halen yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği OSB’ye ilişkin bilgi veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede Deri Organize Sanayimiz, ilçe ekonomisinin bel kemiği ve lokomotifi. Türkiye’de tekiz. Üretim ve kapasitemizi artırmak için deri üreticilerimiz ile birlikte sürekli görüşmeler ve istişareler yapıyoruz. Üreticimiz ve çalışanımız için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli sanayimiz ile uluslararası alanda büyük baş hayvan derisinde gücümüzü göstereceğiz’’ dedi.

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TAM KAPASİTE 127 FABRİKA

Son yıllarda deri ihracatında önemli yol kat edildiğini ifade eden Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Özyiğit ise “2018-2019 yıllarında OSB'de fabrikaların kurulması ve işletmeye geçmeleri beraberinde kapasite artışı ve daha kaliteli ürünlerin üretilmesi ile üretilen derilerin ihraç edilme oranlarında artış sağlamıştır’’ dedi. OSB’nin toplam kapasitesinin 127 parsel olduğunu ifade eden Özyiğit, tam kapasite olduğu zaman 4 bin 500- 5 bin istihdam hedeflediklerini açıkladı.