Sanayi ihracatında yılı rekorla kapattık

Türk sanayi sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak geçen ay gerçekleştirdiği 13 milyar 308 milyon 486 bin dolarlık ihracatla 2020’nin en yüksek dış satımını yakaladı. Uluslararası ticaret salgından kayda değer şekilde etkilenirken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi de bu durumdan nasibini aldı.

Normalleşme yolunda yapılan çalışmalar ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde sanayi ihracatında toparlanma kaydedildi. Türkiye’nin sanayi ihracatı, geçen ay kasıma göre yüzde 9, Aralık 2019’a kıyasla da yüzde 15,8 artış kaydetti. Sanayi ihracatı, 2020’de ise yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar oldu.

16 ALT SEKTÖRÜN 14’Ü ARTIŞ YAŞADI

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörden 14’ü, aralıkta bir önceki aya göre ihracatını artırdı. Bu dönemde en fazla ihracat artışı savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Gemi ve yat ile mücevher sektörünün dış satımında ise kasım ayına göre gerileme yaşandı. Savunma ve havacılık sanayi sektörünün ihracatı aralıkta yüzde 46,1 artarken, bu sektörü, yüzde 20,2 ile makine ve aksamları, yüzde 12,9 ile çelik, yüzde 12,4 ile halı, yüzde 12,3 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 11,2 ile iklimlendirme sanayi, yüzde 11,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 10 ile kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik-elektronik, yüzde 9,3 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 9,2 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 7,6 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 6 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 3,8 ile otomotiv endüstrisi izledi.

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ALMANYA ÖN PLANA ÇIKIYOR

İhracatı kasım ayına göre azalış kaydeden gemi ve yat, Aralık 2019’a göre sanayi ihracatını sırtlayan sektör olarak öne çıktı. Gemi ve yat sektörünün ihracatı bu dönemde yüzde 69,3 arttı. Aralık ayında en çok ihracat ise Almanya’ya gerçekleştirildi. Sanayi sektörünün ülkelere göre gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, en fazla dış satımı çelik sektörü, tekstil ve ham maddeleri İtalya’ya, halı sektörü, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, savunma ve havacılık sanayi ABD’ye, makine ve aksamları, deri ve deri mamulleri, iklimlendirme sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller Almanya’ya, otomotiv endüstrisi, diğer sanayi ürünleri Fransa’ya, elektrik-elektronik Birleşik Krallık’a, gemi ve yat sektörü Norveç’e, mücevher, kimyevi maddeler ve mamulleri da Irak’a yaptı.

YERLİ ÜRETİME ODAKLANMALIYIZ

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Aralık ayında yakalanan tüm zamanların en yüksek aylık rakamlarının pandemi sürecinin zorluklarına rağmen sağlandığına vurgu yaptı. Ulaşılan rakamların sanayicinin üretmekten vazgeçmediğini gösterdiğini ifade eden Engin, “Bu rakamlar bize gösteriyor ki önceliğimiz yerli üretim olmalı. Tüm dünyada yeniden şekillenen tüketici alışkanlıklarını ve üretim trendlerini takip etmek artık elzem oldu. Son yıllarda teknolojinin gelişimindeki hız dünyada sınırları ortadan kaldırdı dijitalleşme sürecini hızlandırdı” dedi.