Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek

Gıda teknoloğu ve biyomühendis, gıda işletmelerinde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları arasına alındı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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En az bir personel çalıştırılma zorunluluğu var

Tebliğ ile işin türüne göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleriyle bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensupları belirlendi. İşletmeler güncellenirken, istihdam edilecek personelin kapsamı da genişletildi.

Farklı iş kolları da eklendi

Buna göre, söz konusu işletmelerde çalışabilecek, "gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, biyolog, veteriner hekim, diyetisyen" gibi meslek mensuplarına, "gıda teknoloğu ile biyomühendis" de eklendi.

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