Gıda Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı: Stok yapan zarar edecek

Türkiye, bir yandan gıda enflasyonuyla, diğer yandan ise fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele ediyor. Piyasa bozucu faaliyetleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı, yılın başından bu yana mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 23 bin 648 adet ürüne ilişkin yaklaşık 23 milyon 32 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, perakende ticarette tüketicilerin gerekli ve doğru şekilde bilgilendirilmeleri ile ekonomik çıkarlarının etkin ve en üst seviyede korunması amacıyla hazırlanan fiyat etiketine ilişkin yasal düzenlemelere azami ölçüde uygun hareket edilmesinin sağlanmasını hedefliyor.





ERKEN UYARI SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Gıda fiyatlarındaki şişkinliğin önüne geçmek için Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; Mehmet Şimşek'in ev sahipliğindeki toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, bazı tarımsal ürünlerde tüketici aleyhine muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar aracılığıyla gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere ürün tedariki yapılması kararlaştırıldı. Stokçularla daha sıkı mücadele kararı alınan toplantıda; gıda fiyatlarında öngörülebilirliğin artırılması ve gerekli tedbirlerin daha etkin şekilde alınması için Erken Uyarı Sistemi'nin güçlendirilerek uygulanmasına devam edilmesi de vurgulandı.





KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Toplantıda ayrıca, küresel ve yurt içi tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ile Türkiye'nin 2023 yılı hasat sezonu gelişmeleri doğrultusunda stratejik tarımsal ürünlerin genel görünümü ve gıda fiyatlarının seyri üzerinde görüşmeler yapıldı. Fiyat istikrarının sağlanması ve ürün tedarik zincirinde yaşanacak olası sıkıntıların önlenmesi adına, ilgili kurumların etkin bir koordinasyonla, gerektiğinde alt komite toplantıları çerçevesinde de olmak üzere çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.



