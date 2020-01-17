Gıda mühendislerinden hapis cezasına destek

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeleri kamuoyuna açıklamasını ve insan hayatını tehlikeye atabilecek gıdaları üreten işletmecilere verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngören yasa taslağını değerlendirdi. Tüketicilerin, Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri duyusal kontrolle anlamasının zor olduğunu ifade eden Boyu, bunlardan çoğunun ancak laboratuvar analizleriyle belirlenebileceğini söyledi.

Boyu, tüketicilerin de uyanık olması gerektiğine işaret ederek çikolatadan zeytinyağına kadar birçok üründe sahtekarlık görüldüğüne dikkati çekti. Bu gıdaları üretenlerin insan ve toplum sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:

"Gazlı içecek ya da çikolata alıyorsunuz kalp krizine neden olabilecek ilaç etkin maddesi çıkıyor. Hakiki bal diye alıyorsunuz glikoz şurubu çıkıyor. Çay ya da baharat diye alıyorsunuz boya çıkıyor. Zeytinyağı diye alıyorsunuz farklı cins bitkisel yağ çıkıyor. Pide alıyorsunuz domuz eti, kebap alıyorsunuz at eti çıkıyor. Bu nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir gözü dönmüşlüktür? Bu sahtekarlar bu yöntemlerle haksız kazanç elde ediyorlar ve toplum sağlığını hiçe sayarak, tehlikeye atıyorlar."

"Etiket bilgileri ve hijyen durumu kontrol edilmeli"

Gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, toplum sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi noktasında herkese görev düştüğünü belirten Boyu, "Yapılan yanlışlar sektörün tamamı için bir güvensizliğe yol açıyor. Bundan işini iyi yapan firmalar da olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

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Boyu, hileli gıdalar konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyat-kalite dengesine dikkat edilmeli. Ambalajlı ürünler tercih edilmeli. Etiket bilgileri, üretim ve son tüketim tarihleri kontrol edilmeli. Kaynağı, içeriği, üreticisi belli olmayan ürünler alınmamalı. Fırın, lokanta gibi küçük ölçekli işletmelerde ürün içerikleri sorgulanmalı, çalışanların kişisel hijyene dikkat edip etmediklerine bakılmalı. Gerektiğinde üretim alanları kontrol edilebilmeli, işletme kayıt/onay belgeleri olup olmadığı sorgulanmalı."

"Caydırıcılık adına çok önemli bir düzenleme"

Gıdada sahtekarlığa yönelik faaliyetlere karşı cezaların artırılmasını desteklediklerini vurgulayan Boyu, şunları söyledi:

"Yıllardır insan hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üretenlere, ithal edenlere ya da piyasaya sunan gıda işletmecilerine faaliyetten men, para cezalarının artırılması ve hapis cezasının getirilmesi yönünde talepte bulunuyorduk. Bunları yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağını çok önemli buluyoruz ve destekliyoruz. Taklit ve tağşiş yapanlara para cezası da ağırlaştırılıyor, 2 yıl içinde tekrarı durumunda hapis ve faaliyetten men cezasına dönüyor. Gayet güzel, caydırıcılık adına çok önemli bir taslak. Umarım kısa sürede yasalaşır ve yürürlüğe girer. Gıda sahtekarlarına hapis cezası verilmeli ki bu tip üretimlere cesaret edemesinler."

Gıda güvenliği konusunda bilincin artırılması gerektiğini vurgulayan Boyu, dernek olarak okullarda öğrenci ve velilere seminerler verdiklerini, sağlıklı beslenme adına çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Boyu, bu konunun okullarda ders olarak okutulmasının önem taşıdığına dikkati çekerek eğitimin de formasyon almış gıda mühendisleri tarafından verilmesi gerektiğini kaydetti.

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