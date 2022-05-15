Gıda toptancısına modern kampüs: GİMAT için Dünyada 100’den fazla örnek incelendi

Başkent Ankara'da gıda ticaretinin merkezi olan GİMAT, yeni yerinde yeni ekonomik modele göre Paris modeliyle tasarlanıyor. Dünyada 100’den fazla toptancı hali incelenerek yeniden projelendirildi. Kahramankazan’da 2 bin 500 dönüm alan üzerine kuruluş çalışmaları süren ticaret merkezi tamamlandığında Orta Doğu ile Avrupa arasındaki gıda ticareti ve üretiminin vazgeçilmez noktası olacak. Çalışmalara ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, “Birçok esnaf alan yetersizliği nedeniyle büyümesini ve ihracatını istediği gibi geliştiremiyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi modeline uygun, gıda ihracatına yüzde 100 katkı sağlayacak bir proje geliştirdik” şeklinde konuştu.

Abdulkadir Aydoğan

GIDADA FIRSATÇILIĞA SON

Gıda toptancılarının tamamını aynı çatı altında toplayacak bu proje sayesinde, üretimden tüketime kadar organik fiyat yapısının korunacağının altını çizen Abdulkadir Aydoğan, “Ürünlerin hem kalitesi hem de kayıt dışılığı gıda toptancılarının bir arada olmasıyla birlikte tamamen kontrol altına alınabilecektir. Balon fiyatlar bu sayede sönecek ve doğru ürüne doğru fiyata ulaşmayı kolaylaştıracak. Gerek şehir dışından gelen gerekse de şehir dışına giden sevkiyatlarımızda fahiş lojistik fiyat yapısını kıracağız, ürün fiyatlarını etkileyen aracıları ortadan kaldıracağız” dedi.

100 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Mevcut GİMAT alanında 16 binden fazla kişinin istihdam edildiğini söyleyen Aydoğan, şu bilgileri verdi: “Kahramankazan’da açılacak olan yeni gıda halimiz 25-30 bin kişiye direkt ev sahipliği yapacak. Üreticiden tüketiciye kadar tüm zincirlerle beraber sistemin oturtulması sonrasında 100 bin kişiye ekmek kapısı olacak.”

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PERSONEL, SU VE ENERJİDE KENDİ KENDİNE YETECEK

Üretim ve ihracat katkısının yanı sıra enerjiden personel yetiştirilmesine kadar her türlü ihtiyacını kendi kendine karşılayabilecek bu projede Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile iş birliği yapılarak sertifikalı lojistik personelinden, gıda teknikerine ve mühendisine kadar alt, orta ve üst düzey kalifiye personeller yetiştirmek adına, okullar ve eğitim tesisleri açılacak. Aynı zamanda güneş panelleri sayesinde kendi elektrik enerjisini üretecek, yağmur suyu toplama sistemi ve filtrasyonlar ile kendi içme suyunu üreten bir ticaret merkezi halini alacak.

EMSALLERİNDEN ÜSTÜN KONUMDA

Dünyanın pek çok noktasında bulunan gıda ticaret merkezlerinden daha üstün teknolojiler ile donatılacak GİMAT hal projesi, eski yapıları bozulmuş olan ve günlük ihtiyaçları karşılamayan dünya örneklerinden modern tasarımı ve kendi kendine yetebilmesi ile ayrışacak. Paris, Berlin ve Barcelona hallerine oranla karayolları 2 kat genişliğinde olacak ve alışverişin yoğun olduğu günlerde trafikte aksama, siparişlerin gecikmesi gibi teknik aksaklıklara mahal vermeden satış yapılacak.