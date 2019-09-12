Ekonomi Giresun Limanı ihracat üssü olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Giresun Limanı ihracat üssü olacak

Giresun Limanı ihracat üssü haline geliyor. Türkiye’de bulunan diğer limanlara oranla ihracat odaklı faaliyet gösteren liman tam kapasiteli çalışmaya başladığında Giresun ve Türkiye ekonomisine büyük oranda katkı sağlaması planlanıyor.

Haber Merkezi IHA
Giresun Limanı
Giresun Limanı

Liman İşletme Müdürü Mehmet Nuh Gül, ABD başta olmak üzere birçok ülkeye limandan ihracat yapıldığını belirterek “Ülkemize direk döviz katkısı sağlıyoruz.

Yabancı ülkelerin bizi pazar gibi gördüğü bir zamanda biz bu ülkelere satış yaparak ve ürün ihracatı yaparak bu ülkeleri pazar olarak kullanıyoruz. Giresun limanı şu anda ihracat üssü olmaya aday. Faaliyetlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz" dedi.

Limanın tam faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Gül, “Çok uzun zaman faaliyette bulunmamış limanımızın yeni işletmeci firma ile aktif hale getiriyoruz. Tam kapasite ile çalışma yolunda ilerliyoruz. Liman içerisindeki inşaatları da yılsonuna kadar tamamlama hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Sanayicilerin de Giresun Limanı’nı kullanmak için talepleri olduğunu ifade eden Gül, “Limanın aktif hale geliyor olması, sanayicilerin ve taşımacıların taleplerini de beraberinde getiriyor. İşletmeci firmanın kendi yüklerinin yanı sıra dışarıdan gelen talepler, liman olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İç Anadolu’ya ve Doğu Anadolu’ya bağlanan yolların açılacak olması zaman içerisinde limanımızın daha aktif hale gelmesinde büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Sağlanan direkt istihdamın yanı sıra, liman ile ilgili birçok esnaf odası ve şehir esnafı ile birlikte ciddi bir ekosistem oluştuğunu da ekleyen Gül, limanın faaliyete geçmesinin Giresun esnafını ve diğer sivil toplum kuruluşlarını çok memnun ettiğine dikkat çekti.

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