Ekonomi Giresunda hamsinin fiyatı 7 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi ne kadar? Giresun'da hamsi fiyatları

Giresun'da hamsinin fiyatı 7 liraya geriledi

Havaların soğumasıyla bol miktarda toplanan hamsinin fiyatı da düşüşe geçti. Sinop ile Zonguldak arasında avcılık yoğunlaşırken, Artan avın etkisiyle de fiyatlar hızla düşüş gösterdi. Giresun'da tezgahlarda bir kilogram hamsi 7 liradan satılıyor.

AA
Havaların soğumasıyla artan hamsi avı, fiyatları düşürdü.
Havaların soğumasıyla artan hamsi avı, fiyatları düşürdü.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, son günlerde avı bollaşan hamsinin fiyatının 7 liraya düştüğünü söyledi.

Arslan, yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de son bir haftadır yoğun olarak avcılığın gerçekleştirildiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla bol miktarda hamsinin avlandığını ve fiyatın düşüşe geçtiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sinop ile Zonguldak arasında bugünlerde avcılık yoğunlaşmış durumda. Ağlara bol miktarda balık takılıyor. Artan avın etkisiyle de fiyatlar hızla düşüş gösterdi. Giresun'da tezgahlarda bir kilogram hamsi 7 liradan satılıyor. Bol miktarda hamsi avlanması hem balıkçının hem de etiket fiyatının düşmesiyle vatandaşların yüzünü güldürdü. Bölge insanı uygun fiyata yeniden hamsi yeme fırsatı yakaladı." dedi.

  • Arslan, hava şartları bu şekilde sürdüğü takdirde hamsi bolluğunun devam edeceğini sözlerine ekledi.

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