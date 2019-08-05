Ekonomi Giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar harcadılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar $ harcadılar

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler 6 ayda giyecek ve ayakkabı için 1,5 milyar dolarlık harcama yaptı. Yerli turist ise, harcamalarının 4’te 3’ünü yeme içme, konaklama ve ulaştırmaya ayırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turistler bu yılın ilk yarısında giyim ve ayakkabıya 1 milyar 548 milyon dolar harcama yaptı.
Turistler bu yılın ilk yarısında giyim ve ayakkabıya 1 milyar 548 milyon dolar harcama yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar bu yılın ilk yarısında giyim ve ayakkabıya 1 milyar 548 milyon dolar harcama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin toplam harcaması, 9 milyar 663 milyon doları kişisel harcama, 2 milyar 940 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 12 milyar 603 milyon doları buldu.

İKİNCİ SIRADA YEME-İÇME VAR

Turistlerin kişisel harcamalarının 4'te 1'ini yaklaşık 2,5 milyar dolarla Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları oluştururken, bu kalemi 2 milyar 400 milyon dolarla yeme-içme harcamaları takip etti. Ulaştırma harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermezken, yeme-içme harcamalarında yüzde 3,6'lık düşüş kayıtlara geçti.

Turistlerin konaklama masrafları 1 milyar 438 milyon dolar, sağlık masrafları 537 milyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için turistlerin harcadığı tutar 152 milyon doları bulurken, tur hizmetleri için yaptıkları harcamalar 51 milyon doları aştı.

52 MİLYON DOLARLIK KİLİM VE HALI SATILDI

Yılın ilk yarısında turistlerin yaptığı harcamalarda 1 milyar 548 milyon dolarla "giyecek ve ayakkabı" yüzde 12 paya sahip oldu. Hediyelik eşyaya 545 milyon dolar harcayan turistler, Türkiye'den 52 milyon dolarlık halı ve kilim aldı. Diğer harcamalar için turistlerin ödediği tutar 404 milyon dolar, marina hizmet harcamaları ise 21 milyon dolar oldu.

REKLAM
  • YERLİ TURİST 6 AYDA 2,1 MİLYAR $ HARCADI
  • Öte yandan yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Turizm giderlerinin 1 milyar 867 milyon doları kişisel harcama ve 282 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.
  • Vatandaşların, yurt dışı ziyaretlerindeki kişisel harcamalarının yaklaşık 4’te 3’ü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma masraflarından oluştu. Söz konusu harcamaların 575 milyon doları yeme-içme, 557 milyon doları konaklama ve 219 milyon doları ulaştırma için yapıldı. Bu ziyaretlerde, hediyelik eşya için harcanan tutar ise 171 milyon dolar olarak belirlendi.

Taşıt kredileri 1,5’in altına inmeli
EKONOMİ
Taşıt kredileri 1,5’in altına inmeli
Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali geldi.
Katliam

Katliam

Suriye'de 255 kimyasal saldırı düzenlendi.
Bayram öncesi açıklanacak

Bayram öncesi açıklanacak

​ÖSYM'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Keşmir<br> diken üstünde

Keşmir
diken üstünde

Hindistan, Müslümanları hedef almaya hazırlanıyor.
200 bin işlem

200 bin işlem

Nöbetçi noterlik uygulamasına büyük ilgi.
Yanlış teşhis<br> hakimi yaktı

Yanlış teşhis
hakimi yaktı

Önce görevden sonra da gözaltına alındı.

Yas tutacaklar

Yas tutacaklar

ABD'yi 'beyaz ırkçı' terörü vurdu.

MHP ile yola devam

MHP ile yola devam

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Katliamdaki<br>ilginç detay

Katliamdaki
ilginç detay

Teksas katliamcısından Yeni Zelanda saldırısına destek.
Faizler inecek<br>Enflasyon düşecek

Faizler inecek
Enflasyon düşecek

Erdoğan, ortak açılış töreninde konuştu.
Burkalı kadından<br>özür dilediler

Burkalı kadından
özür dilediler

​Hollanda'da yasak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Tunceli kırsalında MLKP mensubu kalmadı.
Ön anlaşma imzalandı

Ön anlaşma imzalandı

​Sudan'da ortak geçiş yönetimini başlıyor.
İran yakıt tankerine el koydu

İran yakıt tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.