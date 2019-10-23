Ekonomi Göller Ekspresinde yeni sefer heyecanı 25 Ekimde başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Göller Ekspresi'nde yeni sefer heyecanı: 25 Ekim'de başlıyor

Göller Ekspresi'nde yeni sefer heyecanı: 25 Ekim'de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattındaki seferlerine cuma günü başlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek.
Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek.

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

  • Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi'nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

İkinci Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi, düzenlenen tören sonrası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaktığı yeşil ışığın ardından Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
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Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, yeni eğitim sistemiyle birlikte, 2023 turizm hedeflerini de revize ederek, 70 milyona çıkarttıklarını belirterek, 70 milyon rakamını yakalayabilmek için öncelikle turizmimizi 81 ile yaymamız ve çeşitlendirmemiz gerekiyor.
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Bu bağlamda bu projeyi geliştirmek bizlere nasip oldu. Biliyorsunuz, Doğu Ekspresi onlarca yıldır hizmette olan bir ekspres. Ancak başlangıç amacı Kars'la, Ankara arasındaki ulaşımın sağlanmasıydı. Ekonomik ulaşımın en kötü hava koşullarında bile aksamadan devamının sağlanmasıydı. Fakat daha sonra izlemiş olduğu rotanın güzelliğiyle bir süre sonra turizmle iç içe olmaya başladı ve gerçek amacından da uzaklaşmış oldu
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Ne tam olarak turiste hitap ediyordu ne de ilk kuruluş amacına hizmet etmeye başlamıştı. İki taraf da birbirinden yer kapmaya başlamıştı. Biz Turizm Bakanlığı olarak, turizmi 81 ile yaymak hem de çeşitlendirmek açısından bir fırsat olarak gördük. Bu, Türkiye'de keşfedilmiş bir olay değil. Aslında dünyanın pek çok noktasında bizim başlattığımız sefer gibi çok ünlü tren seferleri var. Bunun ilkini de bu akşam Türkiye'de icra edeceğiz dedi.
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Turistik Doğu Ekspresi'nin, normalinden farkını anlatan Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti:
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Farklı mola yerlerinde uzun süreli; 2'şer, 3'er saatlik durarak sadece Kars'ın değil ara noktalardaki illerinde turizmden faydalanması. Yani sadece Kars ekonomisine değil, bölge güzergahındaki durak noktalarında da turizmin gelişmesine katkı sağlayacağız.
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Tamamıyla turizm ekspresi olduğu için belli bir zaman sonra yabancı tur operatörleri arasında da yaygın olmasını sağlamak istiyoruz. Sadece yerli turiste değil yabancı turiste de hizmet eden bir sefer olsun istiyoruz. Bu sadece başlangıç, Ulaştırma Bakanıyla da bu konuları konuştuk, sadece burayla sınırlı tutmak istemiyoruz. Gün aşırı hareket ediyor trenimiz ve 2 vagon daha alma kapasitesi var. İlk etapta talep geldiği sürece bu iki vagon ilave edilecek daha sonra gün aşırıdan günlük sefere dönüştürülecek.
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Buna Turistik Van Gölü Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi yeni rotalar katacağız. Çok kısa sürede, yıl içerisinde bu noktaları da oturtmayı planlıyoruz. Bu tren seferleri sadece Türkiye’yle bağlı kalmasın, komşu ülkelerle bağlansın, bu turistik tren seferlerini komşu ülkelere nasıl bağlarız bunun çalışmasını yapacağız.
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Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayacak trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor.
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Ankara’dan pazartesi ve çarşamba günleri saat 19.55’te, Kars’tan ise çarşamba ve cuma günleri saat 23.55’te hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olacak.
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Mevcut Doğu Ekspresi’ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi’nin, Ankara’dan Kars yönüne durakları; Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonları olurken, Kars’tan Ankara yönüne durakları ise, Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonları olacak.
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Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
Title
Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
Title
Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
Title
Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
Title
Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
Title
Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a doğru ilk seferine çıktı.
İkinci Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle, 'Turistik Doğu Ekspresi', Ankara'dan Kars'a doğru ilk seferine çıktı.

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak
FOTOĞRAF 12
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığına işaret ederek, Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım. dedi.
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Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'yle Erzurum'dan Kars'a yolculuk yaptı.
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Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşan trene İstanbul'dan uçakla geldiği Erzurum'da binen Bakan Ersoy, Erzurum ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasında yolculuk yaparak, kar yağışı nedeniyle adeta gelinliğini giyen manzarayı izledi.
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Ersoy, Doğu Ekspresi Türkiye'mizin sahip olduğu turizm potansiyelinin kendi kendine ortaya çıkmasında en büyük başarıdır. Çünkü Doğu Ekspresi aslında turizm amaçlı yapılmış bir ekspres değil ama doğunun turizm açısından cazibelerinin zaman içerisinde keşfedilmesini, özellikle sosyal medya sayesinde keşfedilmesini ve amacının dışında bir turizm treni olmasını sağladı. dedi.
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Doğu Ekspresi'nin biletlerinin yok sattığını ve karaborsaya düştüğünü ifade eden Ersoy, trenin aylar öncesinden dolduğunu söyledi.
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Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile konuşarak bu güzergahta alternatif bir turizm treni oluşturma konusunda çalışma yapacağını ve alternatif tren koyacağını bildirerek, şunları ifade etti:
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Doğu Ekspresi'nin amacı turizm olmadığı için süspanse edilen bir ekspres. Süspanse ediyorsunuz ama sonuçta bazı fırsatçılar alıyor bunu ve karaborsada satıyor. Yani en azından biz süspanse edilmemiş bir turizm trenini hayata geçirirsek değerine de olsa maliyeti ne ise o maliyette satılabilir.
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Turizmciye bir alternatif daha yaratıp kapasiteyi artırmış oluruz diye düşünüyorum. Bu teknik bir konu, hesap kitap konusu. Çalışıp muhtemelen kısa bir sürede ikinci bir treni farklı bir güzergahla hizmete alabileceğiz, diye düşünüyorum. Kısa sürede netleşir.
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Doğu Ekspresi'nin asıl amacının turizm olmadığını ifade eden Ersoy, trenin asıl amacının karlı havada ulaşımın aksamadan yürümesini sağlamak olduğunu söyledi.
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Ersoy, Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok fazla güzellikleri olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler.
Title
Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım. Çünkü turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur. O zaman Doğu'ya daha fazla faydası olmuş diye düşünüyorum.
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Türkiye'de, hava yolu ulaşımı yanında trenle yolculuğun turizme etkisinin olması gerektiğini aktaran Ersoy, Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çok da beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülüze edip hayata geçirmemiz lazım ve yapacağız da. diye konuştu.
Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladığını ifade ederek, "Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" dedi.

Doğu Ekspresi’nin geçişini 1,5 milyon kişi izledi
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Doğu Ekspresi’nin geçişini 1,5 milyon kişi izledi
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