Göller Ekspresi'nde yeni sefer heyecanı: 25 Ekim'de başlıyor

Ne tam olarak turiste hitap ediyordu ne de ilk kuruluş amacına hizmet etmeye başlamıştı. İki taraf da birbirinden yer kapmaya başlamıştı. Biz Turizm Bakanlığı olarak, turizmi 81 ile yaymak hem de çeşitlendirmek açısından bir fırsat olarak gördük. Bu, Türkiye'de keşfedilmiş bir olay değil. Aslında dünyanın pek çok noktasında bizim başlattığımız sefer gibi çok ünlü tren seferleri var. Bunun ilkini de bu akşam Türkiye'de icra edeceğiz dedi.