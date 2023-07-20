Gözler Merkez Bankası'nda: Kritik faiz kararı bugün açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ziyarette iki ülke arasında toplam tutarı 50.7 milyar dolar olan 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan, BAE'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid tarafından törenle karşılandı. İki lider başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin mutabakatla 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkacağını söyledi.