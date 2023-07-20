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Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda: Kritik faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

08:07 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.


AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek.


Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek.


Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.


Yabancı ekonomistler de TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını bekliyor

.

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.


TCMB'nin yine içinde para politikasına ilişkin işaretlerin olacağı bir faiz artırımı yapabileceğini ifade eden Drimal, böylece politika faizinde yüzde 20 eşiğine gelinebileceğini aktardı.


Banka'nın kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olacağını belirten Drimal, TCMB'nin bu kararının aynı zamanda haziran ayı toplantısında tespit edilen sorunlarla özellikle zorlu çekirdek enflasyonu ele alma stratejisiyle de uyum sağlayacağını kaydetti.


- "Ağustos ayında politika faizi yüzde 25'e çıkabilir"

Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.


Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.





#Faiz kararı
#Merkez Bankası
#Faiz
#TCMB
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