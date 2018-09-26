Ekonomi Gram altın 238 lira seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül altın fiyatları...

Gram altın 238 lira seviyesinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 238 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da yükselen altın fiyatları sonrası çeyrek altının ne kadar olduğu merak edilen konuların başında yer aldı. Peki İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi AA
26 Eylül altın fiyatları.
26 Eylül altın fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 240,6 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 primle 238,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 238,0 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da 1.589 liradan satılıyor.

Ons altın 1.200 dolar seviyesinde

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda 1.200,2 dolardan işlem görüyor.

  • AA Finans Analisti İslam Memiş, bu akşam saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Memiş, piyasaların Fed’in politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisini fiyatladığını belirterek, "Fed'in faiz kararı piyasalar tarafından önceden satın alındığından emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar beklemiyoruz. Ons altında 1.187-1.207 dolar bandı geçerliliğini koruyor. Biz, dar bant aralığına sıkışmış olan altının ons fiyatında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Fed’in faiz kararından sonra Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları emtia fiyatlarını destekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunun altının gram fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 240 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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