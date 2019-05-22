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Ekonomi Gram altın 248 lira seviyelerinde
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 248 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 247-250 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 247,9 liradan tamamladı. Jeopolitik risklerin yükselişte olduğu bu dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmanın da devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
22 Mayıs altın fiyatları.
22 Mayıs altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 247-250 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 247,9 liradan tamamladı.

  • Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 248,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.659 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.273,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar varlıklarındaki toparlanma nedeniyle altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.269 doların destek konumunda olduğunu, yurt içinde ise altının gram fiyatında 245 liranın destek, 250 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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