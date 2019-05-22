Gram altın 248 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 247-250 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 247,9 liradan tamamladı. Jeopolitik risklerin yükselişte olduğu bu dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmanın da devam etmesi bekleniyor.