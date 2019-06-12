Ekonomi Gram altın 249 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 249 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 249,1 lira, çeyrek altın 410 lira ve Cumhuriyet altını 1.675 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
12 Haziran altın fiyatları.
12 Haziran altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 249,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 247,6 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,61 artışla 249,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 1.335,19 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak 1.335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

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