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Ekonomi Gram altın 253 lira seviyelerinde
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 253 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 252,6 lira, çeyrek altın 419 lira ve Cumhuriyet altını 1.706 liradan işlem görüyor. Finans Analisti Memiş, ticaret müzakereleri, Asya ekonomilerine dair endişelerin artması ve İran ile Avrupa ve Amerika arasında yaşanan gerilimin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
10 Mayıs altın fiyatları.
10 Mayıs altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 252,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle haftanın en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle 255,6 liradan tamamladı.

  • Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 252,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.284,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret müzakereleri, Asya ekonomilerine dair endişelerin artması ve İran ile Avrupa ve Amerika arasında yaşanan gerilimin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı tedbirlerle dolar kurunun gerilediğini ifade eden Memiş, "Ancak yükselişin devam edebileceğini öngörüyoruz. Bu durumda altının gram fiyatının da oynaklık gösterebilir, bugün altının ons fiyatının 1.280-1.288 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt dışında ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve İngiltere’de açıklanacak verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan gram altında 247 liranın destek, 258 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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