Ekonomi Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun alıcılı seyretmesiyle yüzde 1,78 değer kazanan gram altın, günü 255,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artarak 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Haber Merkezi AA
3 Temmuz altın fiyatları.
3 Temmuz altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun alıcılı seyretmesiyle yüzde 1,78 değer kazanan gram altın, günü 255,8 liradan tamamladı.

  • Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artarak 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,5 artışla 1.426,12 dolardan işlem görüyor.

  • Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.418 doların destek, 1.438 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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