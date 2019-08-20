Ekonomi Gram altın 274 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 274 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da güne, değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 274,4 liradan işlem görüyor. Analistler, Avro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
20 Ağustos altın fiyatları.
20 Ağustos altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,4 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 0,7 değer kazancıyla 272,9 liradan tamamladı.

Güne, değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.836 liradan satılıyor.

Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.499 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

Teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 1.510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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