Gram altın güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 218 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 primle 214,6 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 primle 215,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.436 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.235,47 dolardan işlem görüyor.

"Dolar kurunun değer kazanması gram altının yükselmesine neden oldu"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik haber akışının hem dolar varlıkların hem de emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.227-1.237 dolar bandının yukarı yönlü kırılması durumunda 1.257 doların gündeme geleceğini söyledi.

Ons altın ile dolar kurunun değer kazanmasının gram altının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında 222 lirayı direnç, geri çekilmelerde ise 212 lirayı destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 208 bin 600 liradan, en yüksek 212 bin 100 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 3,76 yükselişle 212 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 130 bin 553,32 lira, işlem miktarı ise 373 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 77 milyon 430 bin 807,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul AltınRafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

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