Ekonomi Gram altın güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın ne kadar? 12 Aralık altın fiyatları... Çeyrek altın kaç TL?

Gram altın güne yükselişle başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 215 lira, çeyrek altın 354 lira ve Cumhuriyet altını 1.442 liradan işlem görüyor. Finans Analisti Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade etti.

AA
12 Aralık altın fiyatları.
12 Aralık altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle 217 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 214,1 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 215 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 354 lira, Cumhuriyet altını da 1.442 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.242,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının toparlanmasının ons altını baskıladığını kaydetti.

  • Memiş, dün 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.238 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
  • Yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, "Gram altın fiyatının 217 lirayı yukarı yönlü kırmadıkça yükselişlerin devam edeceğini söyleyemeyiz. Altının gram fiyatı 207-217 lira bandına yerleşmiş durumda" dedi.

2019'da 25 bin personel atanacak
EKONOMİ
2019'da 25 bin personel atanacak

Yeni yılda yürürlüğe girecek: Cezalardaki alt sınır artırıldı
EKONOMİ
Yeni yılda yürürlüğe girecek: Cezalardaki alt sınır artırıldı

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yarın
EKONOMİ
Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yarın

/**/
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.
6 puan farkıgördü tarafını seçti

6 puan farkıgördü tarafını seçti

​Meral Akşener: Tercihine saygı duydum, başarılar diledim.
İstanbul'da ilk kar

İstanbul'da ilk kar

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Atama müjdesi

Atama müjdesi

Sağlık Bakanı: 25 bin kişinin ataması yapılacak.
Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Rize Emniyet Müdürü Verdi için tören düzenlendi.

Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Halk çaresiz kaldı, parlamento acil toplandı.
Galatasaray'ı bekleyen rakipler

Galatasaray'ı bekleyen rakipler

​Aslan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Origi'de ısrarcı

Origi'de ısrarcı

​Galatasaray, Liverpool'u ikna etmeye çalışıyor.

22 yıl bekledi: Azmi imrendiriyor

22 yıl bekledi: Azmi imrendiriyor

Bulaşıkçı olarak ayrıldığı memleketine usta olup döndü.
Saldırıya geçtiler

Saldırıya geçtiler

​Gezi organizatörleri 9 ülkede Türkiye'ye karşı harekete geçti.
Oflu Aylin Erdoğan'la buluştu

Oflu Aylin Erdoğan'la buluştu

"Bu Oflular bir alem ya bir dinle" dedirten Aylin, Külliye'deydi.
Facebook ofisinde bomba alarmı

Facebook ofisinde bomba alarmı

​Kampüsteki tüm binalar polis tarafından boşaltıldı.
ABD 70 bin teröristi eğitecek

ABD 70 bin teröristi eğitecek

Emekli Tuğgeneral Erenel'den önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.