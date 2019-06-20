Ekonomi Gram altın günü 255,50 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın günü 255,50 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 255,50 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.703,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
20 Haziran altın fiyatları.
20 Haziran altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 255,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.703,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 255,50 liradan işlem gördü.

  • İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 251,80 252,00 255,30 255,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.659,00 1.680,00 1.682,00 1.703,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,50 233,50 233,00 237,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.621,00 1.641,00 1.644,00 1.664,00
  • Yarım Ziynet 811,00 821,00 822,00 832,00
  • Çeyrek Ziynet 405,00 410,00 411,00 416,00

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