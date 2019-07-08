Ekonomi Gram altın haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın haftaya yükselişle başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 260,2 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.738 liradan işlem görüyor. Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
8 Temmuz 2019 altın fiyatları.
8 Temmuz 2019 altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, haftayı 253,1 liradan tamamladı.

  • Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2,9 yükselişle 260,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.406,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.395 doların desteğinin kırılması durumunda 1.387'nin önemli destek, 1.415 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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