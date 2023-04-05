Gram altının fiyatında yeni rekor

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Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi.
Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.
Benzer saatlerde yurtiçinde gram altın ise 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.
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19 dakika önce