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Ekonomi

Gram altının fiyatında yeni rekor

ABD verilerinin etkisiyle altının ons fiyatı sabaha karşı 2 bin 25 dolara yükselirken gram altının fiyatı ise 1.252 liranın üzerini görerek rekor kırdı.

10:47 . 5/04/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi.


Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.

Benzer saatlerde yurtiçinde gram altın ise 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.




#Altın fiyatları
#Gram altın
#ONS altın
#Çeyrek altın
19 dakika önce
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