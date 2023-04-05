Gram altının fiyatında yeni rekor

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 bin güvenlik korucusuna müjdeyi vermişti. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak. İşte detaylar.