Ekonomi Gramı 300 TLyi bulan altının fiyatı artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram fiyatı 300 TL’yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor

Gramı 300 TL’yi bulan altının fiyatı artıyor

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL’ye kadar yükselmesinin nedeninin döviz kurunda yaşanan artıştan yaşandığını ifade ederek, “Altının gramı hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Geçtiğimiz haftalarda 300 TL’nin üstüne çıkan ve sonrasında 290 TL’ye kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçti. Dün kapanan piyasalarda altın gram fiyatı 300 TL’den kapattı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ise gram altın Denizli’de 301-302 TL’den alıcı buluyor.

Altındaki yaşanan fiyat artışını değerlendiren Başkan Yıldırım, artışın devam edeceğini öne sürdü.

Fiyat artışını tetikleyen en büyük etkenin döviz kurunda yaşanan artış olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, altının gram fiyatının önümüzdeki günlerde 310 TL seviyelerine kadar çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Başkan Yıldırım, “Geçen hafta içinde bir miktar geri gelmiş olan altın ONS’un yükselmesi aynı zamanda Amerikan Doları’nın 5,95 seviyelerine gelmesiyle beraber, bugün itibari ile tekrar 300 seviyesini yakaladı ve şu anda 300,25 seviyelerinde, muhtemelen Pazartesi günü 301 TL, 302 TL civarında bir açılış yapacaktır.

Bugün malum hafta sonu olduğu için piyasalar kapalı, altının biz daha öncede söylediğimiz gibi 295 TL, 294 TL seviyeleri alım için güzel bir seviyeydi tekrar bu noktalardan alınıp, 305 TL, 308 TL seviyelerinden satılabilirdi. İlk etapta altın tekrar 305 TL seviyelerine daha sonra 308 TL ile 309 TL seviyelerine gelerek belki orada bir düzeltme yaparak, tekrar bir 300 TL seviyelerine oturacaktır. Ama altın en nihayetinde daha öncede hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi.

İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrika çıkarmasına" hazır
EKONOMİ
İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrika çıkarmasına" hazır
Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 29 kişi öldü, 1542 kişi yaralandı.
Anne de kurtarıldı

Anne de kurtarıldı

Enkazdan anne ve kızı sağ çıkarıldı.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Kurtarma ekipleri 43. kişiyi de enkazdan çıkardı.
Eşi ve çocuğu için <br>kendini feda etti

Eşi ve çocuğu için
kendini feda etti

​Sağlık Bakanı, fedakar babayı anlattı.
İki kişiye <br>daha ulaşıldı

İki kişiye
daha ulaşıldı

Bakan Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor.
Üç ülkeye <br>kritik ziyaret

Üç ülkeye
kritik ziyaret

​Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret.
Depremin ilk raporu

Depremin ilk raporu

​Jeolojik ve sismolojik çalışmalar yürütülecek.
Çifte mucize

Çifte mucize

​Anne ve bebeği 23 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
İki ile 4 milyon <br>lira gönderildi

İki ile 4 milyon
lira gönderildi

​AFAD, Elazığ ve Malatya Valiliğine gönderdi.
Zemin etütlerinden <br>sonra inşaatlar yapılacak

Zemin etütlerinden
sonra inşaatlar yapılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıkladı.
Yarım saatte <br>dört deprem oldu

Yarım saatte
dört deprem oldu

​AFAD, Elazığ'daki depremlerin detaylarını paylaştı.
Erdoğan arama <br>kurtarma bölgesinde

Erdoğan arama
kurtarma bölgesinde

​Cumhurbaşkanı çalışmaları yerinde takip ediyor.
3 binada arama devam ediyor

3 binada arama devam ediyor

AFAD deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.
3 ay boyunca<br>mücbir sebep ilanı

3 ay boyunca
mücbir sebep ilanı

​Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'yı kapsıyor.
Çok önemli<br> 'yardım' uyarısı

Çok önemli
'yardım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
Hatun Teyze<br> böyle kurtarıldı

Hatun Teyze
böyle kurtarıldı

​Enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ kurtarıldı.
Azize kurtarıldı

Azize kurtarıldı

​AFAD görevlisiyle konuşması tüyleri diken diken yapmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.