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Ekonomi

GÜBRETAŞ'tan 109 tonluk altın rezervine ilişkin açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek

GÜBRETAŞ, Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün (tesis açılışı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

14:50 . 24/01/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 30 Aralık 2022 tarihli KAP açıklamasında, Söğüt altın madeni sahasında 2022 sonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olduğunun duyurulduğu anımsatıldı.


Açıklamada, ''Bu çalışmaların sonucu olarak, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ uhdesinde bulunan Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün (tesis açılışı) Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.'' denildi.




#Gübretaş
#Altın
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
1 saat önce
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GÜBRETAŞ'tan 109 tonluk altın rezervine ilişkin açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek
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