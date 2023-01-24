GÜBRETAŞ'tan 109 tonluk altın rezervine ilişkin açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre ilk 3 yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Peki konut finansmanları ne zamana kadar kullanılacak? Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor? İşte detaylar.