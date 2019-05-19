Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Gülle Üniversite-sanayi iş birliğine eğilelim
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gülle: Üniversite-sanayi iş birliğine eğilelim

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bizlerin artık, her zaman akademik çalışmalara, bilimsel analizlere ve elbette saha eğitimlerine yer vererek, her zaman sağlam kökleri ile zorluklara karşı dik duran, ihracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız ve geliştirmemiz boynumuzun borcudur" dedi. Gülle, "İlimizin gençlerini, akademisyenlerini destekleyelim; yerse yer, cihazsa cihaz, laboratuarsa laboratuar, ne gerekirse sağlayalım. Üniversite-sanayi iş birliğine daha fazla eğilelim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
TİM Başkanı İsmail Gülle
TİM Başkanı İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat ekosisteminin Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm paydaşları ile buluşmasını sürdürüyor.

TİM, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin 3'üncüsü Ordu’da gerçekleştirdi. Toplantıya Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra Ordu, Giresun ve Samsun’dan çok sayıda ihracatçı da katıldı.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bölüşürsek tok olacağımızı, buna karşın bölünürsek yok olacağımızı hiç akıldan çıkartmadan Güneydoğu Anadolu Meclisimizi ve Doğu Anadolu Meclisimizi gerçekleştirdik. Bizlerin artık, her zaman akademik çalışmalara, bilimsel analizlere ve elbette saha eğitimlerine yer vererek, her zaman sağlam kökleri ile zorluklara karşı dik duran, ihracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız ve geliştirmemiz boynumuzun borcudur. Ülke bazında makro planların yanında, iller bazında, birliklerimiz ve illerimizin kanaat önderlerinin de desteği ile daha mikro ölçekte, daha isabetli çalışmalar, bizleri başarıya götürebilme potansiyeli taşıyor. TİM Anadolu Meclisleri programı kapsamında ülkemizi baştan başa dolaşacak ve bu potansiyelimizi aktaracağız. Gittiğimiz her yerde, o ilin, o bölgenin ihracatını konuşacağız. Yeni firmalarımızın, girişimcilerimizin ihracat ailesine katılması için çalışacak, mevcut ihracatçılarımızın ihracatlarını artırmaları için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Dünyanın en fazla fındık ticareti Ordu ve Giresun'da

2018 yılında Ordu’nun 203,7 milyon dolar, Giresun’un ise 152,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Gülle, "İllerimizin ihracatta sırasına baktığımızda, Ordu’nun 2018’de en çok ihracat yapan 39’uncu, Giresun’un ise 46’ncı olduğunu görüyoruz. Toplam ihracatımızdan aldıkları payları incelediğimizde ise, 2018’de Ordu’nun 10 binde 12; Giresun’un ise 10 binde 9 pay aldığını görmekteyiz. İki ilimiz de Türkiye’de hatta dünyada fındık denildiğinde ilk akla gelen şehirler. 2018 yılında Ordu’dan 69, Giresun’dan ise 44 milyon dolar fındık ihracatı gerçekleştirilmiş. Yani tüm dünyanın fındık ticaretinin yüzde 6,7’si sadece bu iki ilimizden ihraç ediliyor. Böylesine bir hazinenin, geliştirilip, daha nitelikli hale getirilerek, ilimiz ve bölgemizin ihracatına çok daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

REKLAM

"Üniversite-sanayi iş birliğine eğilelim"

Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu vurgulayan Gülle, "İlimizin gençlerini, akademisyenlerini destekleyelim; yerse yer, cihazsa cihaz, laboratuarsa laboratuar, ne gerekirse sağlayalım. Üniversite-sanayi iş birliğine daha fazla eğilelim. Ülkemizin tüm dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu, fındığın ne denli faydalı olduğunu, sadece çikolata sektöründe değil boyadan ilaç endüstrisine kadar kullanılabilirliğini tüm dünyaya duyuralım. Ayrıca, fındığın toplamasından işlenmesine ve son kullanıcıya ulaşım sürecine kadar tüm alanlarda teknolojik dönüşümü sağlayabilecek yatırımlar ile bir tarım ürününün ötesinde büyük bir marka oluşturup, bunu sadece geleneksel pazarlarımıza değil, tüm dünyaya bu şekilde pazarlayalım" dedi.

Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı
EKONOMİ
Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı

TL’ye sahip çıkalım
EKONOMİ
TL’ye sahip çıkalım

Üsküp’te iftar buluşması
EKONOMİ
Üsküp’te iftar buluşması
Denizden çıkartıldı

Denizden çıkartıldı

​Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı.
Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

​Saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.
Gökyüzündeki gözde kimler var?

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

En yüksek ikinci üs son teknoloji ile donatıldı.
İki parti de<br>zafer ilan etti

İki parti de
zafer ilan etti

​Endonezya'daki seçim kavgası büyüyor.
Toplu ulaşım ücretsiz

Toplu ulaşım ücretsiz

Uygulama sabah saatlerinde başladı.
'2023'de <br>hangardan çıkacak'

'2023'de
hangardan çıkacak'

Milli Muharip Uçakları F-16'ların yerini alacak.
Kazanan şampiyon

Kazanan şampiyon

​Türk Telekom Stadı'nda sezon finali.

Eylemlerin<br> 6. ayı doldu

Eylemlerin
6. ayı doldu

​Ülkedeki eylemlere, 40 binden fazla kişi katıldı.
Sinsi plan<br> deşifre oldu

Sinsi plan
deşifre oldu

Alfa'dan kurulmak için pul biber dökmüşler.
Şiddetli geliyor

Şiddetli geliyor

​Meteoroloji'den batı ve doğu için iki ayrı uyarı.
Gençlerin<br>sorularını yanıtladı

Gençlerin
sorularını yanıtladı

Erdoğan, Dolmabahçe'de gençlerle buluştu.
Hatalar yapılabilir

Hatalar yapılabilir

​ABD Basra'da sivil uçakları mı hedef alacak?
Ünlü<br>iş adamı soyuldu

Ünlü
iş adamı soyuldu

Rehin alınan eşi ile verdiği ifadede ilginç detay.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Yeni Şafak, İdlib ve Azez'de yürütülen yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.
Körfez kucak açtı

Körfez kucak açtı

​ABD, krizi fırsata çevirerek bölgeye yerleşiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.