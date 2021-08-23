Gümrüklerde 4,6 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan operasyonlarda, toplam 2 bin 227 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce ocakta, 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira ve temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Böylece ekipler toplamda 4,6 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi.

Söz konusu dönemde gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 738 araca el konuldu.

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Operasyonlar, Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

Gümrükler arasında en fazla olay, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü. 649 olayda, 652 milyon 940 bin 312 liralık kaçakçılık engellendi.

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