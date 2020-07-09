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Ekonomi Gümüşün fiyatı 19 dolar ile 10 ayın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümüşün fiyatı 19 dolar ile 10 ayın zirvesinde

Gümüşün ons fiyatı 19 dolar ile geçen Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Altından sonra gümüşün fiyatı da, koronavirüs vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Gram fiyatı dünkü 4.12 lira düzeyinden 4.20 liraya kadar yükseldi.
Gram fiyatı dünkü 4.12 lira düzeyinden 4.20 liraya kadar yükseldi.

Gümüşteki hızlı tırmanış, altın fiyatlarının, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşmasının ardından yaşandı.

Spot gümüş fiyatları 19 doları gördükten sonra yüzde 1.41 artışla 18.98 dolar düzeyinde hareket ediyor. Altın fiyatları da yüzde 0.31 artışla 1,814.81 dolara yükseldi.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
  • İç piyasada ise, gümüşün gram fiyatı dünkü 4.12 lira düzeyinden 4.20 liraya kadar yükselirken, gram altın 400 lira, çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 615 liradan satılıyor.

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
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Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
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NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
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Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
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Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
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TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
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Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
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İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.

ABD'de, salgının başlamasından bu yana günlük Covid-19 pozitif çıkanlar ilk kez 60 bin kişiyi aştı.

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