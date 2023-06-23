|
Ekonomi

Güneydoğu'nun buğday unu ihracatı 211 milyon dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu tarafından yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2023 yılının ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen buğday unu ihracatının 211 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

12:56 . 23/06/2023 Cuma
AA
2022 yılında bölgeden 611 milyon dolarlık buğday ihracatı gerçekleştirildi.

2022 yılında bölgeden 611 milyon dolarlık buğday ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, buğday ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak ve Suriye'nin ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen unun sofralara lezzet kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yılın ilk 5 ayında buğday unu ihracatı 211 milyon dolar oldu. Buğday ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalmasına rağmen Türkiye'nin toplam buğday ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyon ton buğday ihracatı ile 611 milyon dolar gelir elden eden bölgedeki markalaşmış un üreticilerinin varlığı ticari bir çeşitlilik yarattı."



#buğday
#Gaziantep
#un
#ihracat
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Politika faizi nedir, nasıl belirlenir?