Güneydoğu'nun yılın 7 ayındaki ihracat 9,1 oranında arttı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler, yılın 7 ayındaki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artırarak 6 milyar 875 milyon 375 bin dolarlık dış satıma imza attı.

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