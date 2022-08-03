Ekonomi Güneydoğunun yılın 7 ayındaki ihracat 9,1 oranında arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneydoğu'nun yılın 7 ayındaki ihracat 9,1 oranında arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler, yılın 7 ayındaki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artırarak 6 milyar 875 milyon 375 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Güneydoğunun yılın 7 ayındaki ihracat 9,1 oranında arttı
Arşiv.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında bölgedeki 2 bin 287 firmanın ihracat yaptığını belirtti.

Bölgenin ihracatta önemli başarılara imza attığını ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

  • "Bölgemizin yılın 7 ayında 192 ülkeye ihracatı oldu. Ocak-temmuz döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1’lik artışla 6 milyar 875 milyon 375 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 39,6 payla ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri yüzde 17,4'lük payla ikinci, Afrika ülkeleri ise yüzde 16 payla üçüncü sırada bulunuyor. Irak, ABD, Suriye ve İngiltere bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer almakta. Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları ve pastacılık ürünleri yer almakta."

TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
EKONOMİ
TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
Süper Ligin resmi sosyal medya hesapları açılıyor: Ticari araç olarak kullanılacak

Süper Lig'in resmi sosyal medya hesapları açılıyor: Ticari araç olarak kullanılacak
Yakayı böyle ele verdi

Yakayı böyle ele verdi

​Cinayet şüphelisi bunu tahmin edemedi.
Termometreler 50 dereceyi bulacak

Termometreler 50 dereceyi bulacak

​Uzmanlarda uyarı geldi: Resmi tatil ilan edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi.

​Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye'nin kapasitesi çok büyük

​KPSS'deki soru sızıntısı iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

​DDK aynı soru iddiaları sonrası harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.