Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 880 bin 707 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 880 bin 99 megavatsaat oldu. Elektrik üretiminde ilk sırada ithal kömür santralleri yer aldı. Onu barajlı hidroelektrik ve doğal gaz santralleri izledi.

Haber Merkezi AA
Elektrik üretimde ilk sırada 206 bin 641,8 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı.
Elektrik üretimde ilk sırada 206 bin 641,8 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 178 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 651 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 880 bin 707 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 880 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 641,8 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Onu, 199 bin 690,4 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik ve 181 bin 883,2 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 3 bin 366 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 758 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

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