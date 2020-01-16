Ekonomi Günlük yemek bedeli istisnası 24,84 TL oldu
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2020 Kanuni Günlük Yemek Bedeli İstisnası geçen yıla oranla yüzde 21 artarak 24,84 TL oldu

Günlük yemek bedeli istisnası 24,84 TL oldu

2020 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 21 artışla KDV dahil 24,84 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, yapılan artışı olumlu bulduklarını belirterek, 2019 yılında şirketlerin yüzde 70’inin günlük yemek bedelini yükselttiğini, bu yıl bu oranın daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2020 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 24,84 TL açıklandı.

Geçtiğimiz yıl bu bedel KDV dahil 20,52 TL olarak belirlenmişti. 2019 yılı genelinde enflasyonun yüzde 11,84 arttığı göz önüne alındığında hükümetin açıkladığı tutarı gayet olumlu karşıladıklarını söyleyen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, “Devletin de desteklediği üzere, öğle yemeği ödeneği ile şirketler SGK işçi ve işveren primlerine tabi olmadıkları gibi Damga Vergisi’nden de muaf oluyorlar. Bu da işverenlere yaklaşık yüzde 100’e varan vergi avantajı yaratıyor.” diyerek yemek kartı sisteminin şirketler için pek çok anlamda büyük fırsatlar içerdiğine dikkat çekti.

“Şirketlerin yüzde 70’i öğle yemeğine zam yaptı”

2019 yılında şirketlerin neredeyse yüzde 80'inin öğle yemeği ödeneğini ortalama yüzde 13 artırdığını ancak bu oranın 2018 yılsonu reel enflasyon oranı olan yüzde 20'nin çok altında kaldığına işaret eden Eric de Ladoucette,

“2019’da şirketlerin yaklaşık yüzde 20'si öğle yemeği ödeneğini hiç artırmazken Türkiye'nin dört bir yanındaki işverenlerin ortalama yemek ödeneği 18,3 TL oldu. Bu miktar çalışanların her bir iş gününde çorba, ana yemek ve içecekten oluşan sağlıklı ve besleyici bir öğle yemeği maliyetini ve çay, kahve gibi içecek masraflarını karşılamaları için maalesef yeterli olmadığı gibi kart bakiyelerini de her ayın ortalama 20. gününde bitirmelerine neden oluyor. İşverenlere çalışanlarına ne kadar yemek ödeneği verebileceği konusunda destek olmak için restoranlarla düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırma çalışmalarımız, temel bir öğle yemeği ortalama tutarının İstanbul'da 28 TL, Ankara'da 26 TL, İzmir'de 27 TL, Adana ve Bursa'da ise 25 TL civarında olduğunu gösteriyor.

  • Biz de şirketlerin çalışanlarının yoğun temposuna uygun, dengeli bir öğle yemeği yemelerini desteklemek için ilan edilen bu bedeli geçen yıla göre daha fazla şirketin uygulamasını bekliyoruz” dedi.

“Yemek kartı tüm ekosistem için avantaj sağlıyor”

Çalışanların en çok tercih ettiği yan haklardan olan yemek kartlarının artık işverenler için de çalışan verimliliği ve bağlılığını artırmak için önemli bir araç haline geldiğini söyleyen Eric de Ladoucette, “Dijital ekonomi çağını yaşıyoruz. Günümüzde küçük ya da büyük ölçek, tüm şirketler rekabet gücünü korumak ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak zorunda. Yemek kartı, ister 1 çalışanı ister 1.000 çalışanı olsun tüm şirket ve kurumların en büyük maliyet kalemleri arasında yer alan öğle yemeği hizmetini tüm paydaşların kazandığı, avantajlı bir çözüme dönüştürme fırsatı sunuyor” dedi.

“Çalışanlar mutlu şirketler kazançlı”

Edenred’in müşterilerine sunduğu Ticket Yemek Kartı sisteminde şirketler, yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 Damga vergisi gibi vergilerden, ek olarak, yüzde 22 Gelir vergisi ile yüzde 8 KDV’den de muaf oluyor. Türkiye’de 45.000’den fazla noktadan dilediği yerde yemek yiyebilme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar ise nakit ödemeden daha kolay ve esnek kullanım avantajı ile ister online siparişle ister restorana giderek öğle yemeği hizmetinden faydalanabiliyor.

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