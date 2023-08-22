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Ekonomi

Günü düşüşle tamamladı: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 647 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,02 azalarak 1 milyon 647 bin liradan tamamladı.

19:13 . 22/08/2023 Salı
AA
Altının kilogram fiyatı geriledi.

Altının kilogram fiyatı geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 647 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 647 bin lira, en yüksek 1 milyon 728 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,02 azalarak 1 milyon 647 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 716 milyon 249 bin 133,36 lira, işlem miktarı ise 1.623,84 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve SAY Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KG

DOLAR/ONS


Önceki Kapanış

1.716.000,00

1.955,10


En Düşük

1.647.000,00

1.890,00


En Yüksek

1.728.999,50

1.974,85


Kapanış

1.647.000,00

1.900,60


Ağırlıklı Ortalama

1.649.709,09

1.920,85


Toplam İşlem Hacmi (TL)

2.716.249.133,36



Toplam İşlem Miktarı (Kg)

1.623,84



Toplam İşlem Adedi

55


#Altın
#Kilogram Fiyatı
#Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
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