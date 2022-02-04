Gurbetçi YUVAM’la tanıştı: 10 milyar avro bekleniyor
Yurt dışındaki vatandaşların dövizlerini TL’ye dönüştürmelerini teşvik için YUVAM hesabıyla açılan Kur Korumalı TL Mevduat uygulaması ilgiyle karşılandı. YUVAM uygulamasın en az 10 bin gurbetçinin 100 bin avroyla katılması durumunda 10 milyar avronun Türkiye’ye geleceği hesaplanıyor. Gurbetçi Müfit Pöhrenkçi, “Vatana katkı bizim için onurdur” dedi.
Dövizlerini TL’ye dönüştürenlere teşvik sağlayan ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da YUVAM hesabıyla açılan Kur Korumalı TL Mevduat, gurbetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da gurbetçiler, YUVAM hesabını desteklediklerini ve “Vatana katkı bizim için onurdur” derken, uzmanlar da önemli bir kaynağa işaret etti.
HARİKA BİR YATIRIM
Koç Vergi ve Yatırım Danışmanlığı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Koç, Türkiye’nin sıcak paraya ihtiyaç duyduğunu ve yastık altındaki paranın ortaya çıkarılıp değerlendirilmesi için YUVAM hesaplarının iyi bir düşünce olduğunu söyledi. Koç, “İnsanlar avro tasarruflarını şu anda 15 liradan (avro/TL kuru) bozdurup yatırdıkları takdirde, yarın kur 20 liraya çıktığında aradaki fark sağlanırsa harika bir şey, iyi bir yatırım” dedi.
Tasarruf sahiplerinin Almanya’da paralarından getiri elde edemediklerini dile getiren Koç, Türkiye’de devreye sokulan uygulamanın önemli olduğunu hatırlattı. Koç, Alman vatandaşlarına da danışmanlık yaptığını belirterek, onlara Türkiye’de yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini aktardı.
BU VATAN MESELESİ
Almanya’da 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığını anımsatan Koç, bu insanların 10 bininin en düşük ihtimalle 100 bin avro yatırması halinde 10 milyar avronun Türkiye’ye gideceğine ve bunun ülkeye büyük katkı sunacağına inandığını kaydetti.
Almanya’da 30 yıldır yaşayan Ünal İbrahim Şahin ise YUVAM hesapları uygulamasını çok olumlu bulduğunu belirtti. Şahin, birikimi olanlar için YUVAM hesaplarının çok iyi bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Ülkeye, vatana katkı bizim için onurdur” değerlendirmesinde bulundu.
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HESAPTA VADE SÜRESİ 3-24 AY ARASINDA
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), YUVAM hesaplarına ilişkin tebliği 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Uygulamayla, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesaplarının Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesinin önü açıldı.
- YUVAM hesaplarında, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek.
- YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.
- Merkez Bankasınca, YUVAM hesap sahiplerine kur korumasının yanı sıra hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek.
- Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.
- Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.
BÜYÜKLÜĞÜ 272 MİLYAR TL
Tarih Milyar TL
31 Aralık 78 milyar
11 Ocak 121 milyar
21 Ocak 184 milyar
25 Ocak 203 milyar
31 Ocak 258 milyar
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1 Şubat 272 milyar
DÜKKANI SATIP PARASINI YUVAM’A GÖTÜRECEĞİM
Berlin’de yaşayan Müfit Pöhrenkçi de YUVAM hesaplarını desteklediğini belirterek, herkese tavsiye edeceğini dile getirdi. Pöhrenkçi, “Bu vatan meselesi, sevgi meselesi. Bunun için elimizden gelen bir kuruş olsa bile buradan oraya götürüp yatırım yaparım. Şimdi bir dükkanım var onu da satacağım, nasip olursa onun parasını da götüreceğim” dedi.