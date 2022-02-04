Gurbetçi YUVAM’la tanıştı: 10 milyar avro bekleniyor ​

Dövizlerini TL’ye dönüştürenlere teşvik sağlayan ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da YUVAM hesabıyla açılan Kur Korumalı TL Mevduat, gurbetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da gurbetçiler, YUVAM hesabını desteklediklerini ve “Vatana katkı bizim için onurdur” derken, uzmanlar da önemli bir kaynağa işaret etti.

HARİKA BİR YATIRIM

Koç Vergi ve Yatırım Danışmanlığı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Koç, Türkiye’nin sıcak paraya ihtiyaç duyduğunu ve yastık altındaki paranın ortaya çıkarılıp değerlendirilmesi için YUVAM hesaplarının iyi bir düşünce olduğunu söyledi. Koç, “İnsanlar avro tasarruflarını şu anda 15 liradan (avro/TL kuru) bozdurup yatırdıkları takdirde, yarın kur 20 liraya çıktığında aradaki fark sağlanırsa harika bir şey, iyi bir yatırım” dedi.

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FOTOĞRAF 17 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurtdışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirilmesinin teşvik edilmesi için yurtiçi bankalar nezdinde \"Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)\" hesaplarının açılmasına karar verdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bu tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmek isteyen vatandaşlara her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların Türkiye ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.<br> 24 AY VADE YAPILABİLECEK<br><br><br>Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, yurtdışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurtiçi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk Lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabilecekler. Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak. Merkez Bankası, YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak. GETİRİ TL ÜZERİNDEN<br><br><br>İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. FAİZ YETKİSİ TCMB'DE<br><br><br>TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılarak, Merkez Bankası bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı. Tebliğ, 21 Aralık'ta yayınlandığında bu kapsamda açılacak mevduat hesaplarına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmış ancak üst sınır belirtilmemişti. MB'NİN BELİRLEDİĞİ KUR BAZ ALINACAK<br><br><br>Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine de vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak. Vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca ödenecek. SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?<br><br>* Gurbetçi, dövizlerini bir bankada açtıracağı YUVAM hesabımda TL'ye dönüştürecek.<br><br>* Bu dövizler banka tarafından Merkez Bankası'na aktarılacak.<br><br>* Merkez Bankası bu dövizleri dönüşüm kuru üzerinden satın alıp karşılığı TL'yi bankaya aktaracak.<br><br>* YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. * Merkez Bankası, YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek.<br><br>* Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.<br><br>* YUVAM hesaplarına işleyecek faizkâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak. * İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.<br><br>* Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. Gurbetçilere 'YUVAM' hesabı: Detayları belli oldu, işte madde madde ayrıntılar Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz birikimleri de kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi. Merkez Bankası tebliğine göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açılacak. Dövizlerini 'YUVAM hesabı' ile TL'ye dönüştürenler teşviklerden yararlanabilecek. Peki tam olarak YUVAM hesabı nedir, YUVAM hesabı ne demek? YUVAM hesabı nasıl olacak? İşte YUVAM hesabı ile ilgili tüm detaylar...



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TAVSİYE EDİYORUZ

Tasarruf sahiplerinin Almanya’da paralarından getiri elde edemediklerini dile getiren Koç, Türkiye’de devreye sokulan uygulamanın önemli olduğunu hatırlattı. Koç, Alman vatandaşlarına da danışmanlık yaptığını belirterek, onlara Türkiye’de yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

BU VATAN MESELESİ

Almanya’da 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığını anımsatan Koç, bu insanların 10 bininin en düşük ihtimalle 100 bin avro yatırması halinde 10 milyar avronun Türkiye’ye gideceğine ve bunun ülkeye büyük katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Almanya’da 30 yıldır yaşayan Ünal İbrahim Şahin ise YUVAM hesapları uygulamasını çok olumlu bulduğunu belirtti. Şahin, birikimi olanlar için YUVAM hesaplarının çok iyi bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Ülkeye, vatana katkı bizim için onurdur” değerlendirmesinde bulundu.

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HESAPTA VADE SÜRESİ 3-24 AY ARASINDA

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), YUVAM hesaplarına ilişkin tebliği 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Uygulamayla, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesaplarının Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesinin önü açıldı.

hesaplarına dönüştürülmesinin önü açıldı. - YUVAM hesaplarında, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek.

- YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

- Merkez Bankasınca, YUVAM hesap sahiplerine kur korumasının yanı sıra hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek.

hesap sahiplerine kur korumasının yanı sıra hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek. - Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

- Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

BÜYÜKLÜĞÜ 272 MİLYAR TL

Tarih Milyar TL

31 Aralık 78 milyar

11 Ocak 121 milyar

21 Ocak 184 milyar

25 Ocak 203 milyar

31 Ocak 258 milyar

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1 Şubat 272 milyar

Müfit Pöhrenkçi

DÜKKANI SATIP PARASINI YUVAM’A GÖTÜRECEĞİM

Berlin’de yaşayan Müfit Pöhrenkçi de

hesaplarını desteklediğini belirterek, herkese tavsiye edeceğini dile getirdi. Pöhrenkçi, “Bu vatan meselesi, sevgi meselesi. Bunun için elimizden gelen bir kuruş olsa bile buradan oraya götürüp yatırım yaparım. Şimdi bir dükkanım var onu da satacağım, nasip olursa onun parasını da götüreceğim” dedi.