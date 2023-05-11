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Ekonomi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan çarpıcı Kızılelma yorumu: Başka ülkede olsa yer yerinden oynamıştı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA hakkında açıklamalarda bulundu. Yarar, "Normal insanlı bir savaş uçağı uçurmadan biz insansızını uçurduk. Bu hikaye çok değerli başka bir ülkede olsaydı yemin ediyorum yer yerinden oynamıştı." ifadelerini kullandı.

10:21 . 11/05/2023 Perşembe
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Mete Yarar, Kızılelma'nın Türkiye için çok değerli olduğunu söyledi.

Mete Yarar, Kızılelma'nın Türkiye için çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli gururu Bayraktar KIZILELMA'nın belgeseline katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, KIZILELMA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Üründen çok onun hikayesi daha anlamlı'

Star Gazetesi'nin haberine göre; Bayraktar KIZILELMA hakkında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Şöyle söyleyeyim beni tanıyanlar bilirler insan hikayesine çok dikkat ederim üründen çok onun hikayesi benim için çok daha anlamlıdır yani yol hikayesi bu sonuçta KIZILELMA'nın yapılışı aslında bir yol hikayesi aslında savunma sanayiinde hikayesiyle örtüştü niye?" dedi.

'Yolu açık olsun'

KIZILELMA'nın çok değerli bir hikayesi olduğunu söyleyen Yarar, "Aslında Türkiye'nin ilk uçurduğu jet motorlu bir savaş uçağı KIZILELMA bir de üstüne üstelik insansız. Normal insanlı bir savaş uçağı uçurmadan biz insansızını uçurduk. Bu hikaye çok değerli başka bir ülkede olsaydı yemin ediyorum yer yerinden oynamıştı. Ama biz ancak belgeselini seyrediyoruz bu belgeseller tarihe not düştüğünde daha iyiler ki yıllarda nasıl zorlu süreçlerden geçtiğini gençler öğrensin. Ben o yüzden çok değer veriyorum yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.


'Hedef KIZILELMA' belgeseli izleyiciyle buluştu: 20 yıllık zorlu yolculuk
'Hedef KIZILELMA' belgeseli izleyiciyle buluştu: 20 yıllık zorlu yolculuk

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü yayınlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hedef KIZILELMA belgeselinin Türkiye'nin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen çileleri ve gayreti anlattığını belirterek, "Belgeseli ilk kez izlediğimde ben de duygulandım. Hedef KIZILELMA klasik bir teknoloji belgeseli değil. Daha çok işin manasını ve ruhunu anlatıyor" dedi. Yayınlanan belgeselde KIZILELMA’nın ilk uçuşu, ilk uçuşuna kadar geçen sürede yaşananlar Baykar ve Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı 20 yıllık zorlu süreç konu alınıyor.


#kızılelma
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