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Ekonomi

TEKNOFEST paylaştı: 'Tam Bağımsız Türkiye Marşı'nın klibi yayında

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 'Tam Bağımsız Türkiye Marşı'nın klibi sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinin tanıtıldığı klip izleyenleri gururlandırdı. İlk kez bu yol Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilere dinletilen marş kısa sürede binlerce beğeni aldı.

17:54 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İlk kez bu yol Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilere dinletilen marş kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İlk kez bu yol Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilere dinletilen marş kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi, etkinliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Marşın sözleri şu şekilde: "Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz hiç senden? Dillere destan aşkımızdan, yitik sevdamızdan, TEKNOFEST'ler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz, gençlerle omuz omuza, zaferlere ereceğiz, göklerde Kızılelma, Anadolu sularda, Togg çıktı yollara, şimdi de sende sıra, Biz TEKNOFEST'le büyüdük, göklere yürüdük, heyecanın gördük, en zirvesini de, şimdi sıra sende, hayal et birlikte, geliyor işte, tam bağımsız Türkiye."



İlk kez Teknofest'te dinletilmişti

Marş ilk kez, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2 milyon 547 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere dinletilmişti.



#TEKNOFEST
#Tam Bağımsız Türkiye Marşı
#kızılelma
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