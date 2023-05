TEKNOFEST kuşağı ezberleri bozar

İlk kez 2018’de gerçek-leştirilen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, beş yıl önce attığı tohumların meyvelerini bugün tüm Türkiye hatta dünya ile paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta beş gün boyunca devam ederek yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, ardından yayınlanan pek çok haberde “dünyanın en büyük organizasyonu” olarak tanımlandı. Dünyanın en büyük organizasyonu olup olmamasından çok öte bizler için “dünyanın en gurur ve umut verici organizasyonu” olduğu açıktı. Akın akın kalabalıklar arasında alana girdiğiniz andan itibaren kendinizi Teknofest atmosferine kaptırmamanız imkansız. Neredeyse her saat masmavi gökyüzünde hünerlerini sergileyen Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Aksungur ve daha niceleri sizi bulutlara çıkarırken girişin hemen sağ tarafında yer alan Teknofest Girişim Çadırı sizi ayakları yere sağlam basan ama projeleriyle ülkelerinin istikbalini göklere çıkaracak parlak gençlerle tanıştırıyor. 2018 yılından beri düzenli olarak düzenlenen Teknofest Yarışmaları, yeni kuşağın “Z” değil, “Teknofest kuşağı” olarak geldiğini gözler önüne seriyor.

Teknofest, yalnızca bir festival olmanın ötesinde Milli Teknoloji Hamlesi hamisi olarak parlak gençlere imkan sağlayan bir çatı aslında. 2018’den bugüne kadar her yıl ortaokul, lise, lisans ve lisans üstü düzeylerde düzenlediği yarışmalara yüzbinlerce başvuru alıyor. Dereceye giren pek çok takım Teknofest Girişim Programı çatısı altında Ön Kuluçka ve Hızlandırma desteğine hak kazanıyor. Bu destekler ile pek çok genç hayallerini hayata geçirmekle kalmayıp geliştirdikleri ürün ve projeleri yepyeni bir girişime dönüştürüyor. Belki de en önemlisi ülkemiz adına uluslararası arenada söz ve pay sahibi olan bu gençlerin amacı, özellikle kapitalist sistemin öğretisinden çok ötede bir misyon ile insanlığın yararına teknolojiler için çalışmak ve üretmeye devam etmek oluyor. Teknofest kuşağı kendine hayran bırakan gençlerinden birkaçının heyecanına tanıklık etmek adına geçtiğimiz hafta İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen Teknofest Uzay ve Teknoloji Festivali’nin Girişim Çadırı’nı ziyaret ettik. Festivalin geçmişten aldığı ilhamla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna emin adımlarla devam ederek gelecek yıllarda da pek çok gence ilham ve imkan olacağını kendi gözlerimizle gördük.

Robotik ve Sağlık Teknolojileri kategorisinde 2022 Hızlandırma programında yer alan Medroco, spor rehabilitasyon ve wellness özelinde giyilebilir teknolojiler, robotlar, sensörler, uygulamalar ve yazılımlar geliştiriyor. Şu ana kadar yaklaşık 5 adet derin teknoloji ürününü Medroco kendi yazılımlarıyla ortaya koymuş. Teknofest 2023’te sergiledikleri ve Hızlandırma kategorisinde ödül aldıkları VivePad, denge terapisinde kullanılan bir rehabilitasyon cihazı. Bu cihaz sayesinde yeni rehabilitasyon süreçleri hem mekandan bağımsız hale getiriliyor hem de oyunlaştırılıyor. VivePad elde ettiği verileri, teknik olarak detaylı analizler yapılabilecek şekilde raporlayarak tek bir platform üzerinden erişilebilir hale getiriyor. Bu sayede spor, wellness ve özellikle rehabilitasyon alanları olabildiğince demoktratik-leştirerek hem geri kalmış ülkelerde hem de artan talepleri karşılamakta zorluk çeken ülkelerde hizmet kalitesini ve standartlarını artırmayı hedefliyor. Ürün rehabilitasyon kliniklerinde kullanılmasının dışında doğrudan satış yöntemiyle serebral palsili çocuklar veya herhangi bir nörolojik rahatsızlığı olan hasta bireylerin ihtiyacı olan egzersizler için doğrudan satılabiliyor. Bununla birlikte egzersiz, spor salonlarında kullanılabilir uygulamaları mevcut. Özellikle profesyonel sporcuların dengesinin gelişimi ile ilgili önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Medroco teknik müdürü Özgün Eşim, “Hızlandırma programını başarıyla tamamladık ve artık yatırım turu ile ticarileşme aşamasına başlamak üzereyiz. Birkaç yazılım ve ürün testi neticeye ulaştıktan sonra ticari satış evresine geçeceğiz. Bununla birlikte ekibimiz proje üretmeye her zaman devam edecek. Çünkü şirket anlayışımız içerisinde bulunduğumuz bu bakir tarafı sürekli yüksek teknoloji kabiliyetlerimizle olabildiğince domine etmeye çalışacağız” ifadesinde buluyor.

1512 TÜBİTAK Desteği ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknopark çatısı altında kurulan Rovense ekibi 2017-2021 yılları arasında birçok İHA ve robotik yarışmalarında yer almış, özellikle Teknofest’te birçok kere finalist takım olarak yarışmışlar. Bu yıl da Teknofest 2023’te de Ön Kuluçka programından yararlanarak 150.000 TL’lik desteği kazanan Rovense, normal GPS’lerden farklı olarak kapalı ortamlarda uçuş gerçekleştiren otonom dronelar üzerine çalışıyor. Normal dronelar GPS sinyalinin kapalı olduğu ortamlarda uçuş gerçekleştiremez iken Rovense, geliştirdiği ürün ile insan girmesinin riskli olduğu alanlarda droneları önden göndererek bir model çıkarabiliyor ve içeriden bilgi akışı sağlayabiliyor. Elektrik elektronik mühendisi üç ortak tarafından kurulan Rovense kurucu ortaklarından Rasim Kadirhan, “Teknofest kurulduğundan beri her sene finaldeyiz her sene bu ortamdayız. Öğrencilikte kazandığımız deneyimleri ticari boyuta geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla yaklaşık 6-7 ay önce T3 Vakfı desteğiyle kendi şirketimizi kurduk. Bildiğiniz gibi yüksek bacalar, kazan daireleri, boru hatlarının belirli periodlarla denetlemeleri gerekiyor. Biz geliştirdiğimiz ürün ile bu tarz alanlarla birlikte tünel, mağara, enkaz veya riskli binalar personelin girmesi tehlikeli her türlü alanda drone ile girip önden bilgi almayı sağlıyoruz. Bu nedenle öncelikli müşterimiz üretim yerleri ve fabrikalar olacak” diyor.