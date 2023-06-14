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Ekonomi

Hackerlardan kripto para vurgunu: 5 bin 500 dijital cüzdanı çaldılar

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıktı.

10:29 . 14/06/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kripto para analizi firması Elliptic'in blog sayfasına göre, bilgisayar korsanları Atomic Wallet'taki 5 bin 500'den fazla dijital cüzdanı ele geçirdi.


Söz konusu bilgisayar korsanlarının "Lazarus" ismiyle bilinen Kuzey Kore merkezli siber suç çetesinin mensupları olduğu belirlendi.


Estonya merkezli Atomic Wallet ise söz konusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Şirket daha önce sistemlerine sızıldığını kabul etmiş ve bunu soruşturmak üzere analiz firması Chainalysis ile anlaşmıştı.


Birleşmiş Milletler, 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.




#Kripto para
#Kuzey Koreli bilgisayar korsanları
#Kuzey Koreli hackerlar
3 saat önce
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