Hackerlardan kripto para vurgunu: 5 bin 500 dijital cüzdanı çaldılar

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Kripto para analizi firması Elliptic'in blog sayfasına göre, bilgisayar korsanları Atomic Wallet'taki 5 bin 500'den fazla dijital cüzdanı ele geçirdi.
Söz konusu bilgisayar korsanlarının "Lazarus" ismiyle bilinen Kuzey Kore merkezli siber suç çetesinin mensupları olduğu belirlendi.
Şirket daha önce sistemlerine sızıldığını kabul etmiş ve bunu soruşturmak üzere analiz firması Chainalysis ile anlaşmıştı.
Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.