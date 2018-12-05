Hafif ticari araçların geçişleri gündem olmuştu: Cezalar silindi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen hafif ticari araçlara kesilen ceza ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine tebliğ edilen veye sistem üzerinden yaptıkları sorgulamada şoke olmuştu. Her geçiş için 600 TL'lik ceza kesilen araç sahiplerinden 200 bin liraya kadar ceza kesilen olmuştu.

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Ancak bu sabah, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sistem üzerinden sorgulama yapan araç sahipleri farklı bir tablo ile karşılaştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan sorgulamalarda cezaların silindiği anlaşıldı.

Sistem üzerinden dün akşam yaptığı sorgulamada 25 sin 475 TL borcu olduğunu gören Doğan Kılınç'a ait aracın plakası üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu cezanın silindiği anlaşıldı.

"BORÇ SİLME SÖZ KONUSU OLMAZ"

Ancak, bu durumun, sistemde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklı olup olmadığı anlaşılamadı. Ulaştırma Bakanlığı personeli ise borç silmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Bir başka araç sahibi Cem Gül'ün aracına ait plaka üzerinden yapılan sorgulamada, dün akşam 34 bin 200 TL'lik ödeme tutarı görünürken, bu kez her hangi bir tutar görünmüyor.

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