Hak-İş asgari ücretten memnun: Tarihi bir gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretin, 2022 yılı için net 4 bin 250 lira olacağını duyurdu. İşverene destek amacıyla Damga ve Gelir Vergisi de asgari ücretten kaldırıldı.

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET"

Konuya ilişkin açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yılda asgari ücretin, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tarihi bir asgari ücret. Bütün çalışanların ücretlerinden, asgari ücretin tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması uzun yıllardır talep ettiğimiz konuydu. 4 bin 253 lira bütün sorunlarımızı çözmez ama ücretlerin vergi dışı bırakılması bizim için tarihi öneme sahip. Yüzde 50 civarındaki artışı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Ülkemiz ve çalışanlarımız için hayırlı olsun. İşçi, işveren ve hükümetin oy birliğiyle rakamın belirlenmesi önemli."

"CUMHURBAŞKANINA ÇABASINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ücretler üzerindeki verginin, asgari ücret tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının işverenleri de bir nebze rahatlattığını belirten Arslan, şunları söyledi:

"Hem artış oranları hem de asgari ücret tutarının vergi dışı bırakılması önemli. Bunları çok önemsiyorum. Bunların ötesinde daha iyi olabilir mi? Tabii bu başka bir konu. Türkiye'de endüstri ilişkiler sisteminin geleceği de dikkate alınarak bir denge kurulmaya çalışılıyor. Bu dengenin mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun, son anda yine müdahale yaparak, Komisyonun üzerinde bir inisiyatif alması da takdir edilecek bir konu. Sayın Cumhurbaşkanına bu çabasından dolayı teşekkür ediyoruz."

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EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu