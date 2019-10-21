Ekonomi Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne getirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla'nın getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hakan Atilla
Hakan Atilla

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullanarak Atilla'nın yeni görevini duyurdu.

Öte yandan Atilla, Genel Müdürlük görevinin yanısıra Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de seçildi.

Ülkesi için hapis yatmıştı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York'taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakan Atilla bizim evladımızdır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz. Hakan Atilla'ya 'Önce ailenle tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyorum, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' dedik'' ifadelerini kullandı.

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Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla İstanbul'a geldi. Atilla'yı, ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

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