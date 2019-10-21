Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullanarak Atilla'nın yeni görevini duyurdu.
Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor.
Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor.
Öte yandan Atilla, Genel Müdürlük görevinin yanısıra Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de seçildi.
Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi. https://t.co/PXa3d0lUMq pic.twitter.com/sEIG3AcBpn
Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi. https://t.co/PXa3d0lUMq pic.twitter.com/sEIG3AcBpn— Borsa İstanbul (@borsaistanbul) 21 Ekim 2019
Ülkesi için hapis yatmıştı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York'taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.