Ekonomi Halka açık en karlı 3 çeyrek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halka açık en kârlı 3. çeyrek

Türk Telekom, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar TL net kar elde ettiğini açıkladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Üçüncü çeyrek net karımız ile 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek üçüncü çeyrek performansına ulaştı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Önal
Ümit Önal

Türk Telekom, 2019’un dokuz ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom’un 2018’de yakaladığı güçlü büyüme performansını 2019’un Ocak-Eylül döneminde de sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, 2008’deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk dokuz aylık büyüme ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar değerlerine ulaşıldığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 1,1 MİLYAR NET KAR

Temmuz-Eylül 2019 döneminde 1,1 milyar TL net kar elde eden şirket, son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net karını yazdı ve yatırım harcamaları da 2019’un dokuz ayında 2,8 milyar TL’ye yükseldi. 2019’un dokuz ayında1,9 milyar liralık net kar elde eden Türk Telekom, son 7 yılın en yüksek dokuz aylık net karına ulaştı.

1,7 MİLYON YENİ ABONE

30 Eylül 2019 itibarıyla toplam abone sayısı da 9 aylık dönemde net 1,7 milyon artışla 47,6 milyona yükseldi. 2019’un dokuz ayında yıllık yüzde 15,6 büyüme ile 17,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,3 milyonu aşarken Türk Telekom’un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son çeyrekte 2015 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artış olan 884 bin artışla 20,3 milyon haneye yükseldi.

GELİRLERİMİZ YÜZDE 15,6 ARTTI

  • Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Üçüncü çeyrek net karımız ile 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek üçüncü çeyrek performansına ulaştı. Özellikle sabit genişbant ve mobildeki gelir artışının desteği ile bu yılın dokuz ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 büyüterek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attık. Gelirlerimizle birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjımızı da 2008’den bu yana rekor seviyeye çıkardık. Bu sonuçlar doğrultusunda 2019 FAVÖK öngörümüzü yıl içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükseltmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

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