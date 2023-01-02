Halka arzdan gelen kaynak üretim ve yatırıma gidecek

Kasım 2014’te halka arz olan Ulusoy Un, Söke’yi de halka arz etmeye hazırlanıyor. Talep toplama tarihleri olarak 4-5-6 Ocak 2023 belirlenirken, buradan elde edilecek kaynakla Söke’nin 2023’ün ikinci yarısında unlu mamuller sektöründe de büyümesi planlanıyor. Şirket, bu sektörde yer almak için yeni üretim tesisini de hayata geçirecek. Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, halka arzla ilgili detayları paylaştığı basın buluşmasında, “Halka arz olduğumuz tarihten 2022’nin 3’üncü çeyreğine kadar geçen süreçte üretim kapasitemizi 4,5 kat, öz sermayemizi 9 kat, çalışan sayımızı 3,5 kat, ihracatımızı da 2,5 kat artırdık. Halka arzın artırdığı sermaye kapasitenin, ihracatın ve istihdamın yükselmesini sağladı” diye konuştu.

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DİJİTAL GİRİŞİMCİLERLE İŞ BİRLİĞİ

Önceki borsa deneyimlerinin önemine değinen Ulusoy, “Unlu mamuller için kuracağımız tesisin yanında, Söke’nin enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir enerji yatırımlarında bulunacağız. Unlu mamuller tesisi madalyonun görünen yüzü. Makine ve bina yatırımları da olacak. Pazarlama yatırımları da şirketin öz kaynaklarından kullanılacak. Hammadde depolama tesislerimizi artıracağız” dedi. Halka arz sürecinde yüzde 5 yabancı, yüzde 30 yerli kurumsal ve yüzde 65 bireysel tahsis edileceğini belirten Ulusoy, ilerleyen dönemlerde sektörel start-up ve dijital girişimlerle iş birliğinin gündemde olduğunu söyledi.