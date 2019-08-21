Ekonomi Halkbank, dövizden TLye mevduat hesabı geliştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank, "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdi

Halkbank, dövizden TL'ye mevduat hesabı geliştirdi

Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Halkbank
Halkbank

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın yeni ürünü Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı, dolar ve avro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyenlere özel ayrıcalıklar sunuyor.

Hesap açılış alt limitinin 500 lira olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden Türk Lirası'na geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0,95 ile yüzde 1,10 arasında ilave marj uygulanıyor.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve Türk Lirası'nın değer kazandığı bir dönemde, geliştirdikleri yenilikçi mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlaması, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattı. Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi.

Bu koşullar altında, gelecek dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası'nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz."

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