Ekonomi Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank, ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde faizi aşağı çekti. Ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Halkbank
​Halkbank

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir banka daha faiz indirimine gittiğini duyurdu.

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdüğünü duyurdu.

500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19’a indiren Halkbank, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası’nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır.”

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Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası faiz indirim kararı aldı. Kamu bankaları faiz indiriminde ihtiyaç kredisini tercih ederken, İş Bankası konut kredisi faizinde indirime gitti. İş Bankası yaptığı hamle ile en uygun konut kredisi veren özel banka pozisyonuna geçerken, kamu bankalarının ardından da ilk sırayı aldı. Özel bankaların hafta içerisinde daha fazla sorumluluk alarak tüm kredi türlerinde çeşitli indirimler yapması bekleniyor.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
EKONOMİ
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi
EKONOMİ
İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

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