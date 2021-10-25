Ekonomi Halkbanktan kredi faiz indirimi açıklaması Söz konusu değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Söz konusu değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Bu kapsamda; Halkbank'ın kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdüğü iddia edilmişti. Halkbank'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

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Halkbanktan kredi faiz indirimi açıklaması: Söz konusu değil
Halkbank faiz indirimi haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Kararın bankalarca krediler üzerinde uygulanıp uygulanmayacağı izlenirken, dün Reuters'da yer alan bir haberde kamu bankalarının faiz indirimini uygulayacağı ifade edilmişti.

Sabah saatlerinde Halkbank'ın ticari kredi faizlerinde 200 puan indirdiğine dair çıkan haberler ise banka tarafından yalanlandı.

  • Halkbank'tan yapılan açıklamada kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdüğüne dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta faizleri beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmüştü.

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