Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Söz konusu değil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Bu kapsamda; Halkbank'ın kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdüğü iddia edilmişti. Halkbank'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

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