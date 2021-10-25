Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Söz konusu değil

Kararın bankalarca krediler üzerinde uygulanıp uygulanmayacağı izlenirken, dün Reuters'da yer alan bir haberde kamu bankalarının faiz indirimini uygulayacağı ifade edilmişti.
Sabah saatlerinde Halkbank'ın ticari kredi faizlerinde 200 puan indirdiğine dair çıkan haberler ise banka tarafından yalanlandı.
- Halkbank'tan yapılan açıklamada kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdüğüne dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta faizleri beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmüştü.