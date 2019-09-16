Ekonomi Ham petrol fiyatı tırmanışa geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ham petrol fiyatı tırmanışa geçti

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından, ülkede petrol akışının durması petrol fiyatlarını vurdu. Borsanın açılmasıyla birlikte, Kuveyt’in 1990’da işgalinden bugüne petrol fiyatlarındaki en hızlı yükselişi yaşanıyor. Ham petrol fiyatı yüzde 19 artışla 63.34 dolar oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Petrol fiyatı
Petrol fiyatı

Brent ham petrol fiyatı, yüzde 19 artarak varil başına 71.95 dolara ulaştı. ABD ham petrol fiyatı da yüzde 15 artarak 63.34 dolar oldu. Her ikisi de mayıs ayından bu yana en yüksek fiyatları görmüş oldu.

  • ABD saatiyle 18.50'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden "ihtiyaç halinde Stratejik Petrol Rezervi'nden gerektiği kadar petrolün piyasaya salınması" emrini verdiğini açıklamasının ardından, petrol fiyatları küçük oranda da olsa bir düşüş yaşadı.

Suudi Arabistan devlet petrol devi Aramco, günlük üretimin 5.7 milyon varile düştüğünü açıkladı ancak üretim miktarının ne zaman normale döneceğine dair bilgi vermedi.

Kuveyt’in 1990’da işgalinden bugüne petrol fiyatlarındaki en hızlı yükselişi yaşanıyor.

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