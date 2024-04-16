Hava yolu trafiğinde rekor! Bakan Uraloğlu paylaştı: Bayram tatilinde 6,8 milyon kişi seyahat etti

'İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 212 bin yolcuya hizmet verildi'
Bayram tatili süresince turizm bölgelerindeki havalimanlarında 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını işaret eden Uraloğlu, bu süreçte İstanbul Havalimanı'nda 14 bin 546 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve 2 milyon 212 bin 709 yolcuya hizmet verildiğini, 14 Nisan 2024'te ise 245 bin 995 yolcu sayısına ulaşıldığını ve bunun 2024'ün en yüksek rakamına olduğunu bildirdi.
'Antalya Havalimanı 786 bin 962 yolcuya hizmet verdi'
Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru da önemli oranda seyahat gerçekleştiğini, turizm merkezlerindeki havalimanlarının bayramda da yüksek dolulukla çalıştığına değinerek, şunları kaydetti: