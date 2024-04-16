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Ekonomi

Hava yolu trafiğinde rekor! Bakan Uraloğlu paylaştı: Bayram tatilinde 6,8 milyon kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan bayramı tatilinde ülke genelinde toplamda 42 bin 573 uçak trafiği gerçekleşirken 6 milyon 852 bin 948 yolcunun da hava yolu ile seyahat ettiğini bildirdi.

17:28 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 17:28 - 16/04/2024 Salı
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde gerçekleşen hava yolu kullanım istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen yıl artan hava yolu trafiğine dikkat çekerek,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 22 yılda yaptığımız hava yolu yatırımları meyvesini veriyor, vatandaşlarımız yolculuklarda uçak konforunu tercih ediyor. Uçak yolculuğu artık gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu"
dedi.

'İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 212 bin yolcuya hizmet verildi'

Bakanlık olarak ulaşımın her modunda, son teknoloji sistemler ve yatırımlar yaparak ulaşımda Türkiye'ye adeta çağ atlattıkları belirten Uraloğlu
, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede ülkemizin ekonomisini ve istihdamını arttırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin turizmini, sanayisini ve ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz"
değerlendirmesinde bulundu.

Bayram tatili süresince turizm bölgelerindeki havalimanlarında 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını işaret eden Uraloğlu, bu süreçte İstanbul Havalimanı'nda 14 bin 546 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve 2 milyon 212 bin 709 yolcuya hizmet verildiğini, 14 Nisan 2024'te ise 245 bin 995 yolcu sayısına ulaşıldığını ve bunun 2024'ün en yüksek rakamına olduğunu bildirdi.

'Antalya Havalimanı 786 bin 962 yolcuya hizmet verdi'

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru da önemli oranda seyahat gerçekleştiğini, turizm merkezlerindeki havalimanlarının bayramda da yüksek dolulukla çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 502 uçak trafiği gerçekleşti ve 365 bin 972 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 tarihinde ise 42 bin 453 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti ve 324 bin 595 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 günü 38 bin 168 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Turizm şehrimiz Antalya'ya ise yine en fazla yolcunun seyahat ettiği şehirlerimizden oldu. Antalya Havalimanında 4 bin 941 uçak trafiğinde 786 bin 962 yolcuya hizmet verilirken 13 Nisan 2024 günü 97 bin 791 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 764 uçak trafiği gerçekleşti ve 76 bin 544 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 736 uçak trafiği gerçekleşirken 115 bin 960 yolcuya hizmet verildi"



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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#tatil
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