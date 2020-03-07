Ekonomi Hava yolu yolcusu 2 ayda 26 milyonu aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hava yolu yolcusu 2 ayda 26 milyonu aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ve yılın ilk iki ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Buna göre, şubatta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 62 bin 40, dış hatlarda ise 39 bin 877 olarak belirlendi. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 133 bin 548’e ulaştı.

Söz konusu ayda Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 852 bin 5, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 417 bin 605 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 12 milyon 269 bin 610 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 128 bin 558, dış hatlarda 84 bin 40 oldu. Ocak-şubat döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda 66 bin 649 uçak ve 9 milyon 879 bin 717 yolcu trafiği gerçekleşti.

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