Ekonomi Hava yoluyla şubatta 12,8 milyon yolcu taşındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hava yoluyla şubatta 12,8 milyon yolcu taşındı

Türkiye genelindeki havalimanlarında şubat ayı iç hat yolcu trafiği 7 milyon 618 bin 937, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 131 bin 874 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 12 milyon 764 bin 699 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, şubat ayında 12 milyonu geçti.
Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, şubat ayında 12 milyonu geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 60 bin 198, dış hatlarda 37 bin 37 olarak kaydedildi. Aynı ayda üst geçiş trafiği 33 bin 253'ü buldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 130 bin 488'e ulaştı.

Türkiye genelindeki havalimanlarında şubat ayı iç hat yolcu trafiği 7 milyon 618 bin 937, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 131 bin 874 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 12 milyon 764 bin 699 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği şubat ayı itibarıyla iç hatlarda 62 bin 61 tona, dış hatlarda 191 bin 721 tona, toplamda 253 bin 782 tona ulaştı.

Yılın ilk 2 ayında 26,8 milyon yolcu

Ocak-şubat döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 123 bin 464, dış hatlarda 78 bin 462 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 70 bin 741 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte bu dönemde 272 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 16 milyon 196 bin 817, dış hat yolcu trafiği 10 milyon 601 bin 637 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, 26 milyon 832 bin 758 olarak gerçekleşti.

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Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 130 bin 60 ton, dış hatlarda 393 bin 363 ton, toplamda da 523 bin 423 tona ulaştı.

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